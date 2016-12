Concurso METRO: Celebremos este Fin de Año con 350 mil seguidores

METRO celebrará este Fin de Año con sus lectores. Para ganar una de las tres canastas con productos Arenas debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Facebook y busca nuestra página, síguenos y comparte el post. Estarás participando por una canasta con productos Arenas. ¡Con METRO así de fácil es GANAR!

¡Suerte y Feliz 2017!

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO

1.INTRODUCCIÓN

1.1 Metro es el diario más grande del mundo, cada día 12.9 millones de personas se informan con nosotros, en Ecuador está presente en Quito, Guayaquil y Cuenca. METRO auspicia conciertos, eventos culturales y realiza promociones internas, en las cuales invita a sus seguidores en la red social Facebook a participar por entradas, pases especiales y premios.

Metro se encuentra promocionando el llegar a los 350.000 fans en su fanpage desde el 29 hasta el 31 de diciembre del 2016. METRO sorteará de forma aleatoria entre quienes contesten uno de los posts sobre los 350.000 fans que se publicarán en la plataforma de Facebook de Diario METRO https://www.facebook.com/diariometroecuador. Para poder participar, el usuario debe:

1.2 Ingresar en la fanpage de METRO Ecuador https://www.facebook.com/diariometroecuador/. Al ingresar sus datos, usted reconoce y acepta los términos y condiciones que figuran a continuación, así como la política de privacidad de Metro. Al registrarse, cualquier información personal que se nos haya entregado, usted concede expresamente permiso para divulgar y / o utilizar dicha información para cualquier propósito legal, tal como se detalla en la Política de Privacidad.

2. Participación

2.1 El sorteo de 3 (tres) canastas con productos de la Panadería y Galletería Arenas en Quito, Guayaquil y Cuenca (también denominado en lo sucesivo como el “Concurso”) es organizado por Metro Ecuador. Para tener la oportunidad de ser uno de los ganadores, tiene que escribir qué es lo que le gusta de Diario Metro Ecuador en uno de los dos posts que se publicarán. Se puede ingresar los datos hasta el día martes 31 de Diciembre del 2016.

2.2 El Concurso se desarrollará entre el 29 hasta el 31 de diciembre del 2016. El sorteo se realizará únicamente entre las personas que se encuentren en la ciudad de Quito.

2.3 El Concurso es gratuito y abierto a cualquier persona, con excepción de los empleados, agentes, contratistas y consultores (o sus familias) de Metro y sus afiliados. Si usted es menor de 18 años, debe proporcionar a Metro la aprobación de sus padres o de su tutor legal para participar en el Concurso.

2.4 Metro recopilará su nombre, apellido, ciudad de residencia, edad y dirección de correo electrónico. Metro también puede solicitar su dirección. Usted no puede tomar parte en el Concurso sin presentar estos datos. Sus datos personales serán tratados de acuerdo con la Política de Privacidad de Metro.

2.5 Metro tiene el derecho a publicar su nombre, apellidos, edad y ciudad de residencia para actividades de marketing comercial y actividades de promoción editorial en relación con el Concurso.

3. Selección de los ganadores

3.1 El Concurso consiste en un sorteo aleatorio entre quienes hayan llenado el formulario alojado en la fanpage de Metro https://www.facebook.com/diariometroecuador/ con sus datos correctamente.

3.2 El día martes 02 de Enero del 2017 se realizará el sorteo aleatorio a través de herramientas como Sorteados o Woobox. Tendremos 3 ganadores, uno en la ciudad de Quito, otro en Guayaquil y otro en la ciudad de Cuenca. Metro se contactará a través de mensajes internos.

3.3 Metro Ecuador también realizará un post en su fanpage https://www.facebook.com/diariometroecuador/ anunciando los ganadores del concurso.

4. Ganadores y premios

4.1 Los tres ganadores recibirán cada uno una canasta de productos de Panadería Arenas.

4.4 Por razones de seguridad, los ganadores deberán tener al menos 18 años de edad. Si usted es menor de 18 años, no puede reclamar el premio. En caso de que el ganador tenga menos de 18 años, será beneficiado con el premio un nuevo ganador que se seleccionará con las herramientas anteriormente descritas.

4.5 Los premios no son transferibles y no pueden ser canjeados por dinero en efectivo. Metro tiene el derecho, a su sola discreción y en cualquier momento, de sustituir un premio por otro premio de igual o mayor valor. Metro no otorgará garantías adicionales a las garantías del fabricante o de los prestadores de los servicios que se contraten.

4.6 Si está seleccionado como ganador, Metro le notificará por llamada telefónica y/o mensaje interno de Facebook. La aceptación del premio se entenderá hecha por responder a la notificación. En caso de no aceptación de un premio dentro de 24 horas siguientes a la recepción de la notificación por llamada telefónica y/o mensaje interno de Facebook, Metro se reserva el derecho de reasignar el premio a otro participante, a la sola discreción de Metro. Si usted es seleccionado como ganador, deberá pagar cualquier impuesto potencial de beneficios en relación con el premio.

4.4 En el caso de que Metro detecte alguna anomalía o sospeche que un participante está previniendo el desarrollo normal del concurso, alternado ilegalmente o realizando cualquier tipo de actividad sospechosa por medio de cualquier procedimiento técnico o de computación, Metro se reserva el derecho, a su sola discreción y en cualquier momento, a descalificar la entrada y/o al participante del concurso. A este respecto es importante agregar que Metro ha habilitado la tecnología de apoyo necesaria para detectar cualquier posible anomalía, acción o desempeño fraudulento donde el participante trate de alterar la participación en el concurso con el objeto de lograr ganar el concurso mediante término ilícitos.

5. Varios

5.1 Metro se reserva además el derecho de, a su sola discreción, cancelar el concurso antes de la fecha de cierre señalada en este documento. Las razones de la cancelación pueden, por ejemplo, incluyen cambio de las condiciones técnicas, la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, los cambios en la ley local o una demanda interpuesta por un tercero. En caso que Metro cancele el Concurso, todos los participantes serán informados sin demora.

6. Limitación de responsabilidad

6.1 En ningún caso, Metro, sus socios podrán ser declarados responsables por usted por lucro cesante, daños indirectos o consecuentes que se presentan, por ejemplo, en relación con el otorgamiento o uso del premio, o fuera de los errores técnicos que puedan ocurrir durante el curso o cualquier otra circunstancia imputable que pueda afectar el desarrollo y su participación en el concurso, incluyendo pero no limitado a la página web el tiempo de inactividad, las entradas perdidas o robadas, o la incapacidad para procesar las entradas, los virus, el software o el hardware errores o daños.

7. Contacto

Podemos ser contactados en Metro Ecuador Quito: Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Skorpios 2do piso o al correo mariajose.coronel@metroecuador.com.ec

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

8. General

8.1 Esta política de privacidad (la “Política”) establece la forma en Metro usa y protege cualquier información que usted nos da cuando se utiliza nuestro fanpage https://www.facebook.com/diariometroecuador/, usted acepta esta Política. Metro se compromete a garantizar que su privacidad está protegida. Usted puede estar seguro de que cualquier información que le pedimos que nos proporcione y por el cual usted puede ser identificado sólo se utilizará de acuerdo con esta Política.

8.2 Metro puede cambiar esta política de vez en cuando al actualizar esta página. Usted debe visitar esta página con regularidad para asegurarse de que está satisfecho con los cambios.