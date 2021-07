WhatsApp podrá cerrar tu cuenta para siempre si haces esto

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Sin embargo, hay quienes además utilizan una versión no oficial para entre muchas cosas acceder a las novedades en fase de desarrollo o cambiar el color del ícono por ejemplo. Pero lo que no saben algunos es que este es un motivo por el que la empresa podrá cerrar la cuenta.

Incluso, instalar aplicaciones de versiones alteradas representa grandes riesgos pues es un proceso que se hace fuera de Google Play y se corre el riesgo descargar un virus. Es por ello que hay quienes están recibiendo la notificación de que sus cuentas se encuentran “suspendidas temporalmente”.

Pexels

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señala la empresa en su blog oficial.

¿Qué dice WhatsApp?

La empresa explica que quien reciba un mensaje dentro de la aplicación, notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente está usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

En video: