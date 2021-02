Fotos: las primeras imágenes de Marte realizadas por Perseverance de la NASA

El vehículo Perseverance de la NASA aterrizó con éxito en Marte este jueves 18 de febrero de 2021. Ya se han difundido las primeras imágenes captadas por el "rover".

Fueron siete minutos los que duraron para atravesar la atmósfera de Marte y descender en la superficie rocosa del cráter Jezero.

Perseverance tocó suelo marciano sobre las 15:56 horas del este de Estados Unidos (20.56 horas GMT), según la NASA. Se convierte en el quinto de estos vehículos que explora el planeta vecino, en este caso con la meta de descubrir signos de vida en el pasado.

Cinco minutos después de aterrizar en Marte, Perseverance se encontraba ya listo para iniciar su exploración. Esto luego de enviar la primera imagen de la superficie marciana que registra, publicada ya en la cuenta oficial en Twitter del robot acompañado del mensaje:

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021