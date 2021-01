WhatsApp y su nueva función de seguridad para la versión web y de escritorio

WhatsApp tendrá una nueva función de seguridad para para su versión web y de escritorio. Por ahora, para conectar el teléfono a otras versiones de la aplicación hay que escanear un código QR que se muestra en la pantalla del ordenador al acceder a la web de la app de mensajería instantánea.

Ahora, para iniciar sesión en la versión web o para escritorio el usuario tendrá que autorizar el acceso a través del sistema biométrico de su celular usando el desbloqueo facial o de huellas dactilares.

La nueva herramienta "limitará la posibilidad de que un compañero de casa o de oficina pueda vincular dispositivos a una cuenta" que no le pertenece, de acuerdo a un comunicado de WhatsApp citado por el diario The Independent. La app, de hecho, no tendrá acceso a los datos biométricos de los internautas.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021