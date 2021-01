Tres configuraciones de WhatsApp que debes cambiar si seguirás utilizando la app

Hay tres configuraciones de WhatsApp que debes cambiar si pretendes seguir utilizando la app de mensajería instantánea. Esto ante la actualización de su política de privacidad, que significa el acceso por parte de Facebook a datos personales, de contactos o sobre las conversaciones. Por ello, miles de usuarios han decidido migrar a otros servicios.

El experto en seguridad cibernética Zak Doffman afirmó que todavía el servicio es seguro, pero se debe hacer algunos cambios. "El problema son los metadatos: quién, cuándo y dónde en relación a tus mensajes, así como tus contactos e información sobre tu dispositivo", dijo a Forbes.

Doffman entre sus recomendaciones sugiere:

La semana pasada , la app decidió retrasar la actualización de su política de privacidad, prevista para el 8 de febrero, para aclarar la "confusión" sobre lo referente al uso de datos con Facebook, la empresa matriz, y sus nuevas opciones centradas en la venta de productos.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021