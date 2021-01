Experto advierte que estos datos de tus chats de WhatsApp pueden hallarse en Google

El experto en seguridad cibernética, Rajashekhar Rajahari, aseguró que los datos de los chats de WhatsApp, números telefónicos y archivos MP4 pueden hallarse en Google, ya que el motor de búsqueda es capaz de almacenar varios datos.

"Si usted está usando WhatsApp Web, su número de celular y los mensajes están siendo indexados por Google otra vez. No sé por qué WhatsApp sigue sin supervisar su sitio web y Google. Esta es la tercera vez”, publicó Rajaharia en su cuenta de Twitter.

También añadió que los números de teléfono son indexados por Google.

15 Jan 2021, If you are using @WhatsApp Web, your Mobile Number and Messages are being index by @Google again. Don't know why WhatsApp is still not monitoring their website and google. This is 3rd time.#Infosec #Privacy #infosecurity #GDPR #Whatsapp #Privacy #Policy #Google pic.twitter.com/D6o1emxDgv

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) January 15, 2021