¡Pilas! Los celulares y dispositivos donde ya no funcionará Netflix en 2021

Esta información sobre Netflix no es precisamente la que estamos acostumbrados a leer sobre las nuevas funciones o series. En esta ocasión se dio a conocer que la aplicación ya no funcionará en algunos celulares y dispositivos, es decir, ya no podrás ver tus series y película favoritas en un domingo de frío o para hacer una maratón con tu pareja o familia. Aquí te dejamos la lista:

Celulares con Android 5.0 (Lollipop)

Ejemplos:

Samsung Galaxy S5

HTC One M8

LG G3

Motorola Moto X

Nexus 6

Sony Xpera M4 Aqua

LG G4 Stylus

ZTE Blade A570

Y muchos más. Para confirmar que tu teléfono entra en esta 'lista negra', puedes entrar a la App Store de Google y revisar si la aplicación sigue siendo compatible con tu dispositivo.

Consolas de Nintendo

Tras el lanzamiento de la consola híbrida de Nintendo, el Nintendo Switch, las consolas anteriores quedaron prácticamente obsoletas. Por este motivo ya no se podrá ver Netflix en Nintendo 3DS y Nintendo Wii U.

Si solías usar alguno de estos dispositivos para ver Netfix, será mejor estar preparado y migrar a otro dispositivo.

