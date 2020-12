Video: se le cae un iPhone desde un avión y este siguió grabando sin dañarse, mira cómo quedó

El video de un iPhone se hizo viral por la sorpresa de su resistencia. El dispositivo cayó desde un avión monomotor, increíblemente fue localizado y se pude ver todo lo que grabó. Además, el responsable mostró el estado del teléfono que no resultó ser grave.

Quien se encargó de provocar el incidente fue el ambientalista y documentalista brasileño Ernesto Galiotto. Mientras se encontraba dando un paseo en el avión decidió grabar desde la ventana. Fue ahí que el teléfono, un iPhone 6S, se le cayó por la fuerza del viento.

La sorpresa es que el dispositivo siguió grabando mientras caía 300 metros. Y cuando Ernesto Galiotto aterrizó, trató de buscar su dispositivo. Tuvo suerte en encontrarlo con la opción de localización, ahí fue que se dio cuenta que aún valía. El teléfono se mantuvo encendido y a pesar de que su aspecto se mal trató un poco, no terminó hecho pedazos.

Mira el video

Claro que el teléfono llevaba protecciones, aunque aún así se esperaba que terminase completamente roto.

El teléfono fue hallado en una playa, a 200 metros del agua. Esto ocurrió en la región de los Lagos de Río de Janeiro.

"Tenía fe en que me iba a recuperarlo. Pensé: 'Si no cae al agua, lo encontraremos'. Por pocos metros, podría haber golpeado a una persona, y teniendo en cuenta la altura a la que estaba volando, 300 metros, habría sido una tragedia, ¿sabes? Pero no hubo tragedia, hubo muchas emociones", confesó Galiotto.

Te puede interesar