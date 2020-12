Free Fire: Así puedes hackear el juego para conseguir diamantes infinitos

Free Fire no es ajeno a los hackers ni a los jugadores que intentan sacar ventaja de manera injusta de este título. Pero si de algo estamos seguros es que muchas personas quieren hacerlo también o siquiera saber cómo es que se logra hackear este título.

Ahora, te diremos a continuación cómo es que lo hacen, pero te decimos de una vez que no te recomendamos hacerlo para nada, pues no solamente podrías meterte en problemas, sino que podrías perder tu cuenta para siempre. Tenlo muy en cuenta por favor.

Hackeando como si no hubiera un mañana

Para poder hacer realidad este hack no hay realmente que hacer mucho más que simplemente copiar un código y enviarlo como mensaje, además de elegir un par de opciones en la tienda, así de sencillo es hacerlo, con eso podrás tener diamantes gratis en el juego de manera básicamente infinita.

Solo ten en mente que esto puede desaparecer por completo en cuanto menos lo esperes. La manera de hacerlo es copiar este comando y seleccionar el símbolo de mensaje, y ahí mismo pegarlo en la caja de texto y enviarlo al “clan” sin que haya nadie. El comando es el siguiente:

꧁ঔৣ☬✞☆༒☬ɖɨǟʍօռɖֆ((($$$)-ǟռɖʄʀɛɛʄɨʀɛ-¢σιηтƒяєє༒☬☆☬ঔৣ꧂

Free Fire / Captura de Pantalla

Una vez hecho esto, debes ahora entrar a la tienda y seleccionar el apartado de “nuevo” y seleccionar la tercera y después la cuarta opción de la tienda, esto lo debes hacer unas cuantas veces, sin comprar nada, solo seleccionar la tercera opción y la cuarta. Debes salir de la tienda, repetir y repetir este proceso de la tienda 3 veces.

Una vez completado esto, debemos regresar de nuevo al chat del clan y pegar de nuevo el comando que pusimos arriba, pero en esta ocasión deberás reemplazar los “$$$” por la cantidad de diamantes que quieras recibir. No exageres, intenta que sean menos 8000 al menos.

Una vez que enviemos el mensaje, será cuestión de salir y de entrar de nuevo a la app para recibir esto. Ese es el truco que se ha compartido en Internet y en distintos canales de youtube de Free Fire. No podemos asegurar que este funcione, pues no lo hemos intentado por lo mismo, porque es un método que no es legal, pero es lo que se comparte en Internet. De nuevo, no recomendamos hacerlo pues puede resultar contraproducente en tu cuenta.

