No es tu Internet ¡Se cayó Twitter!

No, no es tu Internet. Twitter se cayó en varias partes del mundo. Un colapso definitivamente ya que es la red social preferida de noticias e información al instante.

En este mes es la segunda vez que sucede, ya que el 1 de octubre se presentó la falla y molestó a los internautas.

En el sitio Down Detector se ha reportado la caída, la cual se debe a que atraviesa una falla potencial que no permite ingresar a ella. Si ya estás dentro, no carga el contenido. En la pantalla se observa el aviso de "Algo salió mal" y no se puede actualizar el feed.

También parece un mapa en tiempo real de los países donde se cayó Twitter, entre los que destaca Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Filipinas y Australia.

A Twitter que se le califica como una de "microblogging que permite a sus usuarios seguir a personas o empresas de su interés para estar en contacto y permanecer actualizados".

Recientemente, la red social dio a conocer varias medidas en sus políticas de uso destinadas a impedir la difusión de informaciones falsas en las semanas previas a los comicios de Estados Unidos del 3 de noviembre, durante la jornada electoral y en los días posteriores.

