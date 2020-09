Cómo poner una hora de conexión falsa en WhatsApp

La última hora de conexión de WhatsApp es una de las funciones de la aplicación que más suele traer problemas. Es por eso, que los usuarios buscan cómo lograr soluciones dentro de la aplicación.

El hecho de desactivar la visibilidad de la última hora de conexión no siembre es la mejor solución. Ya que hay quienes necesitan tener activada la función para ver la conexión de otra persona.

A pesar de que hay otras alternativas, como responder los mensajes en modo avión. O desactivar el WIFI mientras respondes, no siempre es lo mejor. Pues puede fallar o quitar mucho tiempo para hacerlo.

Por eso hay otras alternativas, aquí te mostramos cuáles.

Lo primero que debes saber es que estas soluciones son externas a la versión oficial de la aplicación. Estos son los mods que podrás instalar, según FayerWayer:

Hide for Whatsapp: Esta aplicación está disponible en Android y iOS. Lo que te permite es utilizar la aplicación en modo incógnito, así nadie sabrá si te mantienes activo.

Zanja Ocultar Última vez: Este mod no está disponible en Google Play Store ni en App Store. Pero se puede conseguir en la versión APK AQUÍ.

GBWhatsapp: Es la alternativa más efectiva pero con riesgos. Esta te"congela" la última conexión pero para descargarla hay que tomar en cuenta que la plataforma de mensajería instantánea pone sus advertencias.

"Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o aplicaciones que pretenden mover tus chats de WApp entre teléfonos, son versiones alteradas de WApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de Servicio. WApp no es compatible con estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad", señala la plataforma.