Innersloth cancela desarrollo de Among Us 2 para centrar sus esfuerzos en mejorar el 1 (Novedades)

No cabe duda que, en medio de la pandemia, estamos viviendo la "fiebre" de Among Us. Aunque el juego fue lanzado en 2018, ahora es uno de los más comentados por millones de personas y famosos que hacen streamers. Este súper éxito hizo que la desarrolladora Innersloth considerara la creación de una segunda versión; hecho que fue cancelado.

La compañía de juegos emitió un comunicado para explicar que ya no desarrollarán la segunda versión de Among Us porque centrarán sus esfuerzos en mejorar la primera. "La razón principal por la que estamos buscando una secuela es porque el código base del 1 está tan desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo", reza un comunicado de ayer.

Ello quiere decir, según explican, es que todo el contenido que estaba destinado pata Among Us 2 irá a Among Us 1. "Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1", detallan.

La decisión, dicen los desarrolladores, significa profundizar en el código central del juego (disponible en PC, dispositivos móviles iOS y Android) y reelaborar varias partes del mismo.

Alistan novedades del juego

En el mismo comunicado, la empresa decidió regalar a sus usuarios algunas novedades que se vienen para el juego:

Como soporte para daltónicos planean agregar otros identificadores para los jugadores, así como ciertas tareas centradas en el color (como cables). Esto también debería abrir la posibilidad de más colores.

También preparan un sistema de cuentas (amigos) para garantizar partidas con solo con quienes queramos.

Se espera que haya una denominada "nueva etapa" que se tratará de una ubicación temática de Henry Stickmin.

Prometen servidores, no se sabe cuándo, pero el objetivo es que el juego no se caiga.

"Tenemos muchas otras cosas planeadas, solo necesitamos priorizar y organizar todos nuestros planes", cierra el escrito de Innersloth.

