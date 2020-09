¡Ya no más llamadas por accidente en WhatsApp! Esta es la nueva función

¿Te ha pasado que haces llamadas por accidente en WhatsApp? En realidad a todos nos sucede y a veces suele ser un poco vergonzoso porque por estar de stalker con una persona que tal vez nunca hablamos se nos marca.

Lo bueno es que este problema terminará de una vez por todas ya que la app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo- por 2.000 millones de usuarios- sigue incorporando nuevas funciones que mejoran la experiencia del usuario.

Ahora WhatsApp está próxima a lanzar un nuevo botón que evitará que los usuarios hagan llamadas accidentales a sus contactos sin que ellos lo deseen. Por ahora no hay una fecha oficial de lanzamiento ya que aún trabajan en ello. Lo que también se sabe es que estará disponible para dispositivos iOS y Android. Pero sí se filtró cómo lucirá.

El portal especializado WABetaInfo, como es de costumbre revelar las novedades de WhatsApp, dio a conocer que en un mismo botón se desplegarán diferentes opciones de tipo de llamada, por lo que será más difícil que se realicen llamadas por accidente.

El botón se ubicará en el mismo lugar en donde actualmente está. Sin embargo, el icono cambiará al de un teléfono con un signo de “+”. Al presionarlo se tendrá que elegir entre videollamada, llamada o llamada grupal y después confirmar si quieres continuar con una.

¿Lo malo? El proceso para llamar podría resultar más largo pero son pasos necesarios para confirmar que sí estás de acuerdo con la llamada.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.3: what's new?

• New Catalogue shortcut under development.

• New Call shortcut under development.

• Add WhatsApp Doodles under development.https://t.co/c9jgwZkILl

NOTE: These features will be officially available in a future build. pic.twitter.com/7867xYApmP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2020