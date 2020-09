Los nuevos Galaxy Note20 y Galaxy Note20 Ultra ya están en Ecuador, los clientes ya pueden acceder a esta nueva línea de Samsung.

“El Galaxy Note20 y el Galaxy Note20 Ultra están repletos de poderosas innovaciones que llevan su productividad a nuevos niveles. Los dispositivos le permiten cambiar sin problemas entre el trabajo y el juego, por lo que tendrá más tiempo para mantenerse conectado con las personas que ama”, dijo durante el lanzamiento digital Jun Suk Hwang, gerente de Móviles de Samsung Electronics.

Los consumidores pueden adquirir un Galaxy Note20 o Galaxy Note20 Ultra con increíbles promociones de lanzamiento en las tiendas Samsung, Movistar, cualquiera de los distribuidores autorizados y también online en promogalaxy.ec y mecompras.ec.

Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, la serie más potente hasta la fecha

La incorporación desde el pasado 4 de septiembre de la serie Galaxy Note20 al ecosistema Galaxy significa nuevas oportunidades para mejorar su trabajo y la manera cómo se entretiene, y todo lo que es importante para usted, desde la productividad hasta la creatividad y el estado físico. Complemente su experiencia Galaxy Note con un estilo sofisticado y audio de alta calidad con Galaxy Buds Live, y empareje su teléfono inteligente con Galaxy Watch3, un reloj inteligente premium centrado en el bienestar, que cuenta con el paquete de salud más amplio de Samsung hasta ahora, ambos están disponibles desde ya en el país.

Adicionalmente, se anunció la Galaxy Tab S7 y S7+, un dispositivo multitarea con la pantalla más avanzada entre todas las tablets. Viene en dos tamaños disponibles: 11 pulgadas y y 12.4 pulgadas. Los dos modelos vienen precargados con tres útiles aplicaciones: Noteshelf que es ideal para tomar notas; Canva para diseñar, y Clip Studio Paint para dibujar.

Poder para trabajar

La serie Galaxy Note20 transforma su forma de trabajar, lo que le permite hacer más en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cuenta con un S Pen mejorado que ofrece una precisión más realista para que puedas capturar ideas cuando te llegue la inspiración. Cinco nuevas acciones Anywhere agregadas a la biblioteca de gestos del S Pen permiten la navegación sin contacto, por lo que regresar a la pantalla de inicio o tomar una captura de pantalla ahora es tan simple como mover la muñeca.

La serie Galaxy Note20 presenta la experiencia Samsung Notes más avanzada hasta el momento. Para mejorar su productividad, Samsung Notes en la serie Galaxy Note20 ofrece capacidades de sincronización y guardado automático que le permiten capturar, editar y compartir sus ideas en su teléfono, tableta o PC con Windows 10. Y la aplicación convierte fácilmente su escritura desordenada en caligrafía legible.

Con la serie Galaxy Note20, puede anotar y resaltar archivos PDF en Samsung Notes, lo que hace que proporcionar comentarios o firmar un documento sea más fácil que nunca. Grabe audio mientras toma notas y simplemente toque una palabra en sus notas para ir a ese momento de la grabación y tener aún más libertad para trabajar de la manera que desee.

Y con la aplicación Your Phone de Microsoft con Link to Windows, puede acceder sin problemas a sus aplicaciones móviles desde su PC con Windows 10 sin perder el ritmo[1]. Es simple y conveniente enviar mensajes, administrar notificaciones, sincronizar fotos y hacer y recibir llamadas, todo desde su PC con Windows 10. Agregue sus aplicaciones móviles favoritas a la barra de tareas o al menú Inicio para no tener que buscar en su teléfono sus aplicaciones favoritas de redes sociales o la Galería.

Poder para jugar

La serie Galaxy Note20 ofrece la experiencia de juego móvil más envolvente que Samsung haya diseñado en un teléfono inteligente. Con todas las mejoras de juego integradas en la serie Galaxy Note20 Además de su pantalla grande de 120 Hz, su procesador inteligente renovado y el sistema de enfriamiento actualizado, obtienes una configuración de juego profesional que cabe en tu bolsillo. Con wifi 6 y el optimizador de wifi te mantendrás conectado con baja latencia y podrás seguir jugando en tiempo real.

Además, puedes dar rienda suelta al cineasta que llevas dentro con la cámara 8K de la serie Galaxy Note20, que combina la captura de resolución ultra alta con capacidades de video de nivel profesional. Con el modo Pro Video, puede ajustar todo, desde el enfoque hasta el audio, la exposición, el control de la velocidad del zoom y más.

Y con el nuevo Samsung DeX5, puede conectar de forma inalámbrica la serie Galaxy Note20 a un Smart TV. Administrar ambas pantallas simultáneamente, y disfruta de un video con tu familia en la pantalla grande mientras envías mensajes de texto en la pantalla de su teléfono inteligente.

La serie Galaxy Note20 está disponible en los siguientes colores y modelos Mystic, con colores seleccionados con un efecto de neblina texturizada completamente nuevo:

Galaxy Note20 Ultra : Mystic Bronze, Mystic Black y Mystic White.

: Mystic Bronze, Mystic Black y Mystic White. Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Grey.

