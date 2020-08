¿Xbox Live gratis? Esta es la verdad acerca de los rumores

El servicio de Xbox Live Gold se ha visto envuelto en una serie de rumores que no hacen otra cosa que no sea desinformar a las personas, pues a pesar de que Microsoft no había dicho nada sobre el futuro de este servicio de multijugador de paga, todos ya daban por hecho que sería gratuito.

Entonces ¿será o no gratuito?

Es natural pensar que el servicio de Xbox Live Gold podría dejar de ser un servicio de paga, pues con ciertos cambios de nombres de servicio dentro de la compañía, ya no se podía encontrar de manera sencilla el nombre de Live Gold.

Pero lo que vino a poner el último clavo en el tema fue cuando Microsoft anunció que el modo multijugador de Halo Infinite será completamente gratuito para todas las personas que lo quieran jugar. Y es que ¿Qué será del servicio de Live cuando su juego más popular se vuelve gratuito?

Pues parece que la compañía tiene muchas planes aún en cuanto a este servicio pagado se refiere, pues de acuerdo a un comunicado, estos confirmaron que no tienen contemplados cambios de precio ni nada por el estilo en el servicio de multijugador.

"La actualización del 'servicio en línea de Xbox' en el Acuerdo de Servicios de Microsoft se refiere al servicio subyacente de Xbox que incluye características como guardado cruzado y solicitudes de amistad. Esta actualización de lenguaje tiene como objetivo distinguir ese servicio subyacente y la suscripción de paga Xbox Live Gold. No se realizan cambios en la experiencia del servicio o Xbox Live Gold.”

Eso quiere decir que no, Xbox Live Gold no será gratuito en ningún futuro cercano o incluso lejano, por lo que ahora ya la gente puede comenzar a esparcir la noticia verdadera. Sinceramente no tenía sentido que se hiciera gratis de todas formas.

Con información de Fayer Wayer

