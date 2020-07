Notas de voz de WhatsApp: así puedes escuchar más rápido los audios largos

A todos nos ha pasado que un contacto nos envía notas de voz de WhatsApp y son muy largas. La verdad es que sí es bastante fastidioso a menos que se trate de un audio de trabajo. Para solucionar este problema, hay un truco con el que se pueden escuchar más rápido.

Lo malo es que no se trata de una herramienta interna de la app de mensajería más utilizada en el mundo. Más bien es con una aplicación externa. El riesgo es que podrías estar dando tus datos a quienes no quieres que los tengan. Si la instalas o no, esto ya corre por tu cuenta.

Entonces, se trata de la aplicación llamada TalkFaster! la cual hará que termines de escuchar los audios en tiempo récord.

Funciones: Reproduce audio en 6 velocidades diferentes. También salta los silencios y utiliza cualquier aplicación de mensajería instantánea que permite compartir archivos.

Captura de pantalla

¿Cómo funciona? acelerando los audios para que estos terminen más rápido con velocidades de x1.5, x1.25, x1.75 y x2.

Lo primero que debes compartir son los audios que quieres escuchar rápido con la app. Solo tienes que dejar seleccionado el mensaje y seleccionar la opción de compartir.

De esa manera lograrás dejar atrás esos tediosos tiempos muertos y podrás escuchar todo más rápido.

