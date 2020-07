La nueva advertencia de Anonymous: "Eliminen Tik Tok ahora"

Una nueva declaración del afamado grupo de hackers Anonymous pone el tela juicio el origen y el propósito de la popular aplicación de vídeos cortos china, Tik Tok.

La app, que cuenta con más de mil millones de descargas solo en la tienda de Google Play, se ha convertido en una de las más utilizadas en el mundo durante los últimos meses.

Sin embargo, mediante su cuenta de Twitter oficial o por lo menos donde se han lanzado los anuncios, el grupo de hackers envió un contundente mensaje que pide a los 'Tik Tokers' a eliminar la aplicación.

"Eliminen Tik Tok ahora. Si conoces a alguien que lo está usando: explícale que es esencialmente un malware operado por el Gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo", reza el tuit de Anonymous.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020