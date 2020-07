¡Se vienen los stickers animados! Revisa las nuevas funciones de WhatsApp

WhatsApp se renueva con una 'cheverísima' función que nos encantará. Esto, porque si eres amante de los stickers, déjanos decirte que ahora se vienen animados. Las nuevas funciones se aplicarán en las próximas semanas y también te brindará la posibilidad de añadir contactos a través de códigos QR.

En el 2018, la aplicación de mensajería incorporó los stickers que cambiaron la forma de chatear con tus personas cercas. En esta nueva versión estarán nuevos paquetes de stickers animados, que la empresa menciona que serán "más divertidos y expresivos".

Todas estas funciones se probaron en la versión Beta con éxito por lo que la app también lanza la llegada de los códigos QR, facilidad para poder agregar un contacto sin necesidad de pedirle el número de teléfono e introducirlo manualmente.

New feature alert! We are rolling out Dark Mode on desktop, improvements to group video calls, Status in KaiOS – and coming in a few weeks, Animated Stickers and QR codes. pic.twitter.com/wflA9WO0wJ

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 1, 2020