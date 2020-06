WhatsApp: Si te llega un mensaje de cerveza gratis, ¡no lo abras!

En WhatsApp está circulando una estafa bajo el nombre de una marca de cervezas conocida a nivel mundial. Esto para poder robarte tus datos personales o tu cuenta en la app. Así lo confirmó la empresa de seguridad informática ESET, quien lanzó una advertencia.

El mensaje utiliza el recurrente lema de estos tiempos de pandemia como "Quédate en casa". Entonces, el engaño invita a participar de una falsa promoción que promete cerveza gratis si cumples con los requerimientos.

Si abres el enlace te diriges a un sitio web que no es el oficial de la empresa de cervezas. ESET detalló que hay una falta de contexto en la descripción de la supuesta promoción, ya que, de ser una campaña legítima, probablemente se especificaría la fecha de vigencia o detalles del país al cual va dirigida la misma.

La estafa te invita a participar de un breve cuestionario. Después, te exige que compartas a 20 contactos de WhatsApp para obtener el premio.

“Con este modus operandi los ciberdelincuentes detrás de este engaño no solo se aseguran de seguir distribuyendo la estafa, sino que buscan bajar las expectativas de seguridad de los usuarios al recibir el mensaje por parte de un conocido", dice la empresa de seguridad.

Si es que la persona abre ese link, se instala un adware en el dispositivo del usuario. Su teléfono podría infectarse de virus al usar el navegador por la aparición de publicidad no deseada (spam).

La compañía sugiere que no abras links que lleguen de medios no oficiales. Así hayan sido enviados de personas cercanas. Es recomendable instalar una solución de seguridad confiable en cada uno de los dispositivos conectados a Internet que se utilice, inclusive los dispositivos móviles. También mantenga actualizado su teléfono y no comparta información si no está seguro.

