¿Cómo recuperar un contacto de WhatsApp eliminado?

Si eres tó[email protected] con tu ex y eliminaste su número para "no escribirle más", en algún momento quisieras volver hablarle. Por ello te decimos cómo puedes hacer para recuperar un contacto de WhatsApp eliminado. Lo mejor es que el proceso es bastante sencillo y no necesitas una aplicación externa.

Recuerda que la app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo no se encarga de tus contactos. Más bien de migrar la información del celular a la aplicación. A partir de allí se crean los contactos de la misma.

Lo primero que debes hacer es utilizar el sistema operativo Android y buscar la copia de seguridad que Google nos ofrece en caso de tener una pérdida. El truco funciona hasta para recuperar contactos borrados hace varias semanas. A menos que tengas un chat que no hayas eliminado.

Paso a paso:

Tienes que iniciar sesión en Google en tu computadora.

Presiona el cuadrado con puntitos que se encuentra en la parte superior derecha y selecciona contactos.

Luego busca el contacto que perdiste.

En tu celular guardas el contacto nuevamente.

Después ve a la app y abre el apartado de chats y actualizas los contactos.

Otro truco es que, si lo borraste desde la aplicación de contactos lo puedes encontrar en WhatsApp, si antes habías chateado. Para ello, ve a la aplicación y coloca el nombre para que aparezca su chat, cuando lo abras tendrás su número.

Y listo… asunto resuelto con tu crush tó[email protected]

