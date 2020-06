¡Por fin! Así es la consola de PlayStation 5 y sus accesorios

¡El gran día ha llegado! Sony presentó oficialmente, este 11 de junio de 2020, la consola de PlayStation 5. Definitivamente, un diseño que no tiene nada que ver con las consolas de anterior generación. El evento fue transmitido en línea y estaba inicialmente previsto para la semana pasada pero fue retrasado por las protestas en Estados Unidos.

En la transmisión pudimos ver por primera vez ver algunos juegos que están en fase de desarrollo para la consola de última generación de Sony, cuyo lanzamiento está previsto para finales de año, según el blog oficial de PlayStation. La cartera de videojuegos que la acompañarán durante este año y principios del próximo, y que incluyen, entre muchos otros, Spider-Man: Miles Morales, GTA V, Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman III y Oddworld Soulstorm.

Además, el evento tan esperado ofreció "una primera mirada" a los juegos que habrá disponibles para PS5. Jim Ryan, CEO de PlayStation aseguró que: "Aún nos queda mucho que anunciar hasta finales de 2020".

Diseño y versiones

Recordemos que las anteriores consolas se colocan de forma horizontal. En cambio, la PlayStation 5 se configura como una especie de torre vertical.

De la PS5 habrá dos versiones: la PlayStation 5 (una normal) y la PlayStation 5 Digital Edition. La primera tiene su lector de discos para quienes prefieren los juegos en físicos. La segunda, obviamente, no tiene disquetera por lo que todos los juegos se descargan en formato digital o jugarlos en streaming vía PS Now. Por el momento, no se han revelado los precios de las versiones.

Por otro lado cuenta con un mando parecido al de la televisión, una cámara HD y auriculares inalámbricos con sonido en 3D de alta definición. También tiene un procesador de ocho núcleos AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA y una SSD con 825 GB de almacenamiento y un rendimiento de 5,5 GB por segundo.

En lo que respecta a los gráficos y sonidos, la consola de Sony puede reproducir calidad de imagen 8K, 4K a 120 Hz y audio 3D.

Accesorios

Sony, junto con la consola, lanzó varios accesorios con el mismo diseño enfocado en los colores, blanco, negro y azul. Algo bastante atrevido e innovador ya que la empresa, en su mayoría, ha apostado por consolas negras. Estos son los accesorios:

Pulse 3D: auriculares inalámbricos con sonido 3D y cancelación de ruido.

HD Camera: lentes con resolución FullHD.

Media Remote: control remoto con micrófono.

DualSense Charging Station: base de carga USB tipo C para cargar dos mandos al mismo tiempo.

Destacó entre los clásicos la última entrega del juego de acción Grand Theft Auto, GTA V, que llegará a la consola de Sony en 2021 "expandido y mejorado", y al que quienes hayan comprado GTA V para PlayStation 4 podrán actualizar de forma gratuita.

En cuanto al entretenimiento para toda la familia, la nueva consola de Sony contará con Ratchet and Clank: Rift Apart y Sackboy! A Big Adventure, que prometen sacar el máximo partido a todo el potencial gráfico y de jugabilidad de la PS5.

Los amantes de los videojuegos de deportes también tuvieron su espacio en la presentación de este jueves, con NBA 2K21, presentado por la versión digital del jugador de baloncesto de los Pelicans de Nueva Orleans Zion Williamson.

Sony ya había anunciado anteriormente las especificaciones técnicas de su nueva y esperada videoconsola, así como el diseño del nuevo mando inalámbrico para la plataforma, bautizado como DualSense.

La quinta consola de la familia PlayStation es considerada una pieza clave de la estrategia empresarial del grupo tecnológico y audiovisual japonés, cuyo beneficio neto cayó un 36,5 % en el ejercicio 2019 debido sobre todo a la caída de las ventas de la PlayStation 4.

