Amazon habría filtrado el precio de PlayStation 5 y asusta a los fanáticos

La plataforma Amazon UK ha publicado un listado para la consola de próxima generación de Sony, PlayStation 5. El cual presenta un precio de venta bastante alto.

Revelado en Twitter por el usuario @Wario64, quien regularmente presenta anuncios, revelaciones, filtraciones y ventas de la industria de los videojuegos, el listado en la página británica de Amazon marca el precio de un PlayStation 5 con 2TB de almacenamiento como £599.99 (Libras Esterlinas). Lo que sería un aproximado de 764 dólares.

@Wario64 tamién menciona que mientras que no cuenta con un enlace a Amazon alguien de hecho pudo hacer una orden. Sin embargo, muchos creen que esto es simplemente un listado temporal para el producto real. Después de todo el título de producto menciona "Dummy".

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020