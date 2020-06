La novedosa serie de TV Lifestyle de Samsung se reinventa

The Sero, The Frame y The Serif en sus modelos 2020 son las tres TV presentadas por Samsung Latinoamérica y que están ya disponibles en los mercados de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela.

Una TV que cambia de orientación según sea el contenido que presenta, otra que simula una obra de arte o una ventana con los más vívidos paisajes y otra televisión que puede ser apreciada desde cualquier ángulo y transportada a cualquier lugar.

Adaptados más que nunca al nuevo estilo de vida de las personas, los tres equipos presentan características y diseño únicos, y la más avanzada tecnología de Samsung, líder mundial en el mercado de televisores por catorceaños consecutivos, según los datos de IHS Markit.

“Este año hemos traído a la región The Frame, The Sero y The Serif, tres televisores Lifestyle que combinan un diseño galardonado e innovador que se adapta a cualquier decoración del hogar con una excelente calidad de imagen QLED y funciones inteligentes, de manera que los consumidores obtienen la mejor funcionalidad de TV posible”, dijo Felipe Rabat, gdirector comercial de Audio y Video de Samsung ELectronics Latinoamérica.

Tecnologías como Active Voice Amplifier (AVA), que detecta ruidos molestos y ajusta automáticamente el volumen para que no te pierdas ningún momento importante, y Smart View, te permite disfrutar y controlar fácilmente del contenido que almacenas en tu móvil y PC para que puedas verlo en tu televisor, están presentes en los tres modelos de LifeStyle TV.

Igualmente, Samsung anunció que es la primera marca de televisores en integrar Apple Music en su plataforma de televisores inteligentes.

The Sero: la TV que fascina a los Millenials

The Sero, que significa 'vertical' o 'retrato' en idioma coreano, es la última incorporación a Lifestyle TV de Samsung, que redefine el valor de la televisión en el entorno móvil.

Es el único televisor para la nueva generación que prefiere la experiencia móvil en formato vertical. Las características que hacen que The Sero sea especial son: pantalla optimizada para dispositivos móviles, sonido potente y tecnología QLED 4K.

Su pantalla de 43” se sincroniza automáticamente con su teléfono Galaxy y gira para reflejar el contenido que está viendo en su dispositivo móvil y coincidir con la orientación horizontal o vertical para la máxima flexibilidad de visualización. Los consumidores pueden disfrutar de una variedad de contenido, incluidas las redes sociales, YouTube y otros videos personales, en cualquier orientación de pantalla que refleje su celular.