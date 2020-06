¿Cómo crear tu avatar en Facebook y enviarlo por Messenger?

Facebook empieza a ser invadido por 'avatars' y memes porque según los usuarios, nadie se parece a sus los personajes virtuales. Esta función ya está disponible en Ecuador y en stickers para Messenger.

Son similares a los Bitmojis de Snapchat. Para crear un Facebook Avatar debes verificar que la aplicación de la red social se encuentre actualizada.

El siguiente paso es ir a la sección comentarios de cualquier publicación. Debes presionar en la carita que está junto al 'gif'. Después ir a crear avatar.

¡Listo! Das clic en empezar y seleccionas las características físicas como: color de piel, cabello, forma del rostro, pestañas, cejas, nariz, labios, barba, vestimenta y accesorios.

Ahora ya tienes tu avatar para colocarlo en publicaciones o enviar por Messenger como stickers.



Publicidad



Memes de los Facebook Avatar

Las redes no perdonan a nada ni a nadie. Así que la nueva función de Facebook no se salvó de las reacciones. Usuarios manifiestan que son los personajes son exagerados y no se parecen a su dueños.

Aquí te dejamos algunos de los memes que tomaron más fuerza en las últimas horas.

Revisa lo nuevo de WhatsApp

¿Cómo silenciar a un usuario en Instagram y qué diferencia hay con bloquearlo? Aprende a usar esta opción que te permite dejar de ver contenidos molestos en Instagram

Lo más visto en video

Bill Gates no se salvó de las revelaciones de Anonymous