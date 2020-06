¡PILAS! La nueva estafa de WhatsApp con el código de verificación

Portales tecnológicos han advertido a la comunidad que un mensaje que te llega por WhatsApp hace que te roben los perfiles de usuarios. Esta es una nueva estafa que consta de solicitarte un código de verificación que llega a tu celular.

hora el portal WaBetaInfo alertó de un mensaje con el que cual logran "robar perfiles". Te hacen creer que "fue vulnerada la seguridad de tu aplicación y que te escriben desde el soporte técnico de WhatsApp para brindarte la asesoría necesaria para recuperar la seguridad".

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020