Modo oscuro de WhatsApp web: cómo puedes activarlo

Una de las opciones más esperadas es el modo oscuro de WhatsApp Web. Y sí. Por fin podemos colocarlo en la versión de PC. Por ahora no hay un ajuste o botón para activarlo. Solo hay que hacerlo manualmente.

De acuerdo con el sitio especializado en revelar novedades de la app, WaBetaInfo, este truco se puede utilizar en cualquier navegador es bueno para la activación.

Abre WhatsApp Web desde la página oficial e inicia sesión con el código QR.

Cuando WhatsApp Web esté listo para usarse, aplica este truco: haces clic con el botón derecho del mouse fuera del chat y pulsa "Inspeccionar".

Luego, el navegador muestra como un panel y el código de la página. Después te desplazas hacia la parte superior del código para encontrar la cadena 'body class = ”web”'.

"Web" es la clase del tema original, el que está utilizando actualmente. Pero debes reemplazarlo con "web dark". Solo pulsa 'Enter' y ya estará el modo oscuro en tu versión web.

🔥 Enable the original Dark Theme on WhatsApp Web TODAY!

https://t.co/GIzNPryDyk

NOTE: The Dark Theme isn't normally available on WhatsApp Web, but you can follow this procedure to enable it. Enjoy!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 16, 2020