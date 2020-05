YouTube se cayó durante 20 minutos y los memes no perdonaron

YouTube se cayó este jueves durante unos 20 minutos aproximadamente debido a un problema sin especificar pero que ya está resuelto, según aclaró la compañía con sede en San Bruno (California, EE.UU.).

Según el portal Downdetector, que reporta caídas de servicio de diferentes plataformas de internet, YouTube dejó de funcionar sobre las 23.21 GMT de este jueves.

Minutos después de comenzar el problema también dejaron de funcionar su servicio de televisión por internet, Youtube TV, así como su plataforma de música por suscripción en "streaming", YouTube Music.

Esta plataforma recibió cerca de 170.000 reportes de fallo de Youtube en el momento álgido de la caída del servicio.

Según los reportes del portal Downdetector las caídas del servicio ocurrieron en todo el mundo aunque con especial intensidad en Japón, Estados Unidos, varias zonas del norte de Europa y países de América Latina como México, Colombia, Perú y Brasil.

Cientos de usuarios de YouTube acudieron a Twitter para alertar de la caída del servicio con la etiqueta #YouTubeDown.

— Rogel Guerrero Gallegos (@rogel_guerrero) May 15, 2020

El men que espero 8 horas para subir su video y al final YouTube se cayó y su video no se logró subir. #YouTubeDOWN pic.twitter.com/t7lVqGEYdm

— Mario Vazquez (@Mario_Vazquez23) May 14, 2020

https://twitter.com/WeAreMutual/status/1261123744615084032

Me when I see #YouTubeDOWN trending: pic.twitter.com/2OWwZfABxm

— @pattyandpattynyc (@pattyandpattyny) May 15, 2020