Posiblemente, en estos tiempos de pandemia se cae el Internet más de una vez al día y reaccionamos como Hulk. Pues no está nada fácil estar encerrado y sin poder ver redes sociales o videos. Ante ello, ha surgido una pregunta que seguramente nos hemos hecho en más de una ocasión ¿Qué país tiene el Internet más rápido del mundo? Para que no te ilusiones, no es uno de Latinoamérica.

Desde que llegó a nuestras vidas, el Internet es una necesidad para mantenernos conectados en todo momento. Pero da "la depresión tonta" cuando nos damos cuenta que el nuestro país no es el más rápido de todos. Así que aquí veremos la lista de los países con el Internet más rápido del mundo.

Así es [email protected], Estados Unidos no se encuentra dentro de los 10 países con mejor conexión a Internet, hasta el momento.

33. Chile con 91.36 Mbps

57. Brasil con 53.31 Mbps

60. Uruguay con 46.81

69. Argentina con 38.02 Mbps

70. México con 37.23 Mbps

77. Costa Rica con 32.88

87. Colombia con 28.63 Mbps

91. Perú con 27.57 Mbps

107. Ecuador con 23.03 Mbps

132. Honduras con 14.61 Mbps

133. Guatemala con 14.50 Mbps

140. Nicaragua con 13.81 Mbps

141. El Salvador con 13.33 Mbps

175. Venezuela con 2.83 Mbps

La información fue investigada por el sitio Speedtest, el que cual se encarga de medir las velocidades de cada país todos los años. y de esa manera comparar los resultados.

The latest Global Index update for March reveals quite a few shifts in fixed broadband, with Thailand up 5 spots to 4th place, their highest rank yet, and the United States falling out of the top 10. How does your country rank? https://t.co/aNDy5uG3q3 pic.twitter.com/Dh5ToYgThd

— Speedtest by Ookla (@Speedtest) April 16, 2020