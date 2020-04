Boda a través de Zoom ya es una realidad, ¿dónde y cómo funciona?

¡Al amor no lo detiene nada ni nadie! Los problemas por el coronavirus ya no serán un bloqueo para el amor. Otro país en aceptar los matrimonio a través de Zoom es Estados Unidos. Específicamente en Nueva York, el gobernador demócrata Andrew Cuomo, ha anunciado este 18 de abril que ya no habrá excusas para que las parejas que deseen casarse cumplan su sueño.

De ese modo, se permitirán las bodas a través del uso de tecnologías. Tanto Zoom como otras plataformas telemáticas serán las cómplices de este objetivo.

"Puedes obtener la licencia para casarte a través de internet", dijo el Gobernado de Nueva York. A través de una ruda de prensa, el funcionario explicó que ha autorizado que se puedan hacer las ceremonias a través de vídeo u otras plataformas como Zoom.

"No hay excusas, lo puedes hacer por Zoom. Sí o no", afirmó con una gran sonrisa para evidenciar que la grave situación de salud pública no debe impedir a los ciudadanos enamorados cumplir sus sueños.

El uso de estas plataforma logrará que los enamorados, sus familiares y amistades presencien la boda. Con esta medida, se logra evitar la aglomeración de gente que no es permitida por el COVID-19. s

Nueva York, como otros estados de Estados Unidos y países, han prohibido los eventos deportivos o culturales y la concentración de mucha gente, se ordenó asimismo el distanciamiento social y trabajar desde casa como herramientas para evitar la propagación del virus, lo que ha trastocado la vida de millones de personas que han tenido que posponer eventos importantes, como bodas, incluida la actriz y cantante Jennifer López.

Pero la tecnología ha salido al rescate de muchos que han podido casarse en algunos países a través de plataformas, a lo que ahora se unirá el estado de Nueva York.

