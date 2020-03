Facebook donará $100 millones a medios de comunicación afectados por la crisis de coronavirus

La aplicación más usada por el mundo entero, Facebook, anunció que donará 100 millones de dólares a los medios de comunicación que se han visto afectados por la crisis económica que ha generado la enfermedad del coronavirus Covid-19.

Facebook ha mencionado que esta donación surge también por la necesidad de contar con una información confiable ante los fake news del coronavirus. "La industria de las noticias está trabajando en condiciones extraordinarias para mantener al público informado durante la pandemia de la COVID-19″, dijo Campbell Brown, directora a cargo de la relación de Facebook con los medios.

Journalists are working around the clock to bring us vital information about the coronavirus outbreak. Today, Facebook is announcing a $100 million investment to support news organizations and reporters as they navigate the economic impact of the crisis. https://t.co/14k9WWrEOr

— Campbell Brown (@campbell_brown) March 30, 2020