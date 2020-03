¡Ya párale, coronavirus!: el E3 (Exposición de Entretenimiento Electrónico) se suspendió

La organización a cargo de la E3 confirmó la cancelación del evento. El anuncio se dio minutos antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarará al coronavirus COVID-19 como una pandemia.

“Luego de las crecientes y abrumadoras preocupaciones que giran en torno al virus COVID – 19, creemos que esta es la mejor manera de proceder durante una situación global sin precedentes”, expresó el comunicado de la compañía ESA (organizadora).

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

— E3 (@E3) March 11, 2020