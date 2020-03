WhatsApp: de esta sencilla manera sabrás si te están ignorando

Si tienes la leve sospecha que estás siendo ignorado por tus amigos o por tu crush a través de WhatsApp, te contamos que existe una fácil manera de saberlo. A pesar que esta app intenta que la privacidad se respete por todo mundo, siempre se encuentra la manera de poder aprovechar sus fallas en el sistema para saber lo que hacen.

¿Necesitas saber si eres ignorado o cuándo fue que leyó tu mensaje y no quieres usar herramientas adicionales? A continuación, te contamos como lograrlo. Dentro de WhatsApp podrás ver la hora y fecha de cuando vieron tus mensajes.

Cómo hacerlo

Para lograrlo debes entrar a la conversación del contacto al que le mandaste el mensaje. Después de eso deberás dejar presionado un mensaje (ya sea el último que enviaste o uno anterior). Ahí te aparecerá un menú en la parte de arriba.

En aquel menú debes seleccionar el ícono con la “i” de información. Una vez seleccionado podrás encontrar dos tipos de información: fecha y hora que fue recibido y fecha y hora que fue leído el mensaje.

Así puedes descubrir la hora de recibido y leído el mensaje / internet

Ten en cuenta que, si no lo ha leído, no te aparecerá nada en una de las dos, o incluso, sino pudo ser entregado. Para tener esta data debes sacrificar también tu privacidad. Por lo cual no puedes tener restringida tu última conexión o visualización de mensajes.

Ahí lo tienes, es una herramienta muy buena para saber si tus mensajes están llegando al número seleccionado, pero ten en cuenta que también es algo así como, ya sabes, invadir la privacidad de la otra persona. Pero sin duda puede servir en cuanto a emergencias o en algunas situaciones muy importantes.