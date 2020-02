¡No hay excusa! Así puedes leer los mensajes borrados en WhatsApp

De seguro te has descuidado de tu teléfono celular, y cuando menos lo esperabas un [email protected], compañ[email protected] o, incluso tu crush, ha borrado ese mensaje. A quién no le ha molestado no poder descubrir lo escrito, pero para todo hay solución y a continuación te contamos.

Justamente hay un proceso para recuperar aquellos mensajes que fueron enviados e inmediatamente eliminados de WhatsApp. Y lo mejor de todo la solución es sumamente fácil.

Simplemente es necesario descargar esta aplicación de nombre WAMR. La app, básicamente, lo que hace es crear una copia de respaldo del mensaje en cuanto es recibido por el usuario. De modo que si es eliminado desde la app de mensajería no importa.

¿Qué otras funciones tiene?

Por el contrario, en cuando el mensaje es borrado WAMR nos manda una práctica notificación, donde advierte de la eliminación y nos adjunta el mensaje original que en otras circunstancias ya no podríamos leer.

Además, nos permite respaldar mensajes, sino también imágenes, estados y prácticamente cualquier contenido enviado a nosotros o disponible públicamente.

Pero la app necesita cooperación por parte del usuario. Ya que exige configurar la descarga automática de todo lo que se envíe por WhatsApp, al igual que una conexión estable a internet.

Te puede interesar