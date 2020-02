Si no sabes cómo activar las notificaciones de WhatsApp Web, en esta nota te ayudamos. Recuerda que la versión de PC de la aplicación es de gran utilidad. Pues hay quienes trabajan con la app y la computadora todo el día.

Si por alguna razón tienes la versión web abierta y no te das cuenta cuando alguien te escribe, posiblemente te serviría activara las notificaciones en el escritorio. ¿Cómo hacer? dar clic en Activar notificaciones de escritorio, ubicado en el recuadro azul en la parte superior de la lista de chats. Luego te llegará un aviso y deberás darle en Permitir. Si no ves el recuadro azul, actualiza la página. Si no puedes, es posible que hayas silenciado o bloqueado las notificaciones dentro de los ajustes de la app.

En cambio, si deseas desactivar las notificaciones, lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp Web y hacer clic sobre los tres puntos de la parte superior derecha para ir a los Ajustes. Luego selecciona Configuración y entra a Notificaciones. Después desmarca la casilla Alertas de escritorio.

Recuerda que para realizar cualquiera de estas funciones de la versión web, aplica es para el navegador Google Chrome.

¿Cómo activar la versión web de la aplicación? Es muy fácil de activar en la PC, solo basta con teclear en tu PC whatsapp.com. Luego abre tu WhatsApp en el celular y escanea el código QR en la computadora.

Video relacionado