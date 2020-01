WhatsApp: ¡Mujer de brazos cruzados! El significado del emoji más raro de esta app

Los emojis, se han convertido en uno de los recursos más importantes entre los chats de WhatsApp. Incluso han sido los más importantes medios para reemplazar palabras y emociones entre sus usuarios.

Desde la primera aparición de los famosos emoticones en los chats de redes sociales y apps de mensajería instantánea, estos han revolucionado a la comunidad de internautas, sobre todo con el significado de estas peculiares imágenes. Es por esto, que a continuación les compartimos el significado de uno de los emojis más raros.

El famoso pictograma de la mujer con los brazos cruzados. Que seguro a más de uno le ha puesto a pensar, por qué fue agregado en la lista de emojis de WhatsApp.

Emoji de los brazos cruzados

El significado de los emoticones se ha convertido en uno de los temas más controversiales entre los usuarios de este recurso comunicativo; ya que sin duda, estas imágenes traen significados subjetivas en su mayoría.

Sin embargo, debido al uso y popularidad han llegado a imponer connotaciones generales e incluso oscuras.

El emoji de la mujer o el hombre con los brazos cruzados, aunque no lo crean, está relacionado con las personas que viven en el continente asiático. Ya que los brazos entrecruzados se refiere a 'Rechazo', o una forma de decir ' No' a cualquier petición que para el usuario considera que no es bueno para él o ella.

Por otro lado, según el diccionario de emojis 2019, "la estructura física de esta imagen, tiene un cierto parecido con los brazos cruzados de las personas quienes además no están dispuestas a aceptar lo que otros pidan", o lo que también les toca obligatoriamente vivir.

Poder para personalizarlos

Lo importante además del significado de este emoji, es que quienes lo usen, también pueden cambiar la tonalidad de este emoticón a seis tonalidades. Los cuales pueden ser:

Amarillo

Blanco

Mestizo

Café

Chocolate

Negro

Para muchas otras personas, el significado de los brazos cruzados también significa un reproche o incluso un berrinche. Una actitud infantil que pueden llegar a tener los adultos, en rechazo a algo. O por un juego, sobre todo en las parejas.

Es importante recordar que este no es un emoji de fácil reconocimiento, y puede denotar más de un significado. E incluso, es calificado como uno de los más raros, puesto que su estructura permite más de una relación con la realidad.

