Perros, gatos, pájaros y hasta iguanas tendrán su propia música en Spotify cuando se quedan solos en casa

Perros, gatos y hasta iguanas tienen ahora su música en línea. La plataforma sueca Spotify lanzó este miércoles un servicio de reproducción musical personalizada para animales y un podcast para relajar a las mascotas que se quedan solas en casa.

"Pet Playlist permite a los usuarios de Spotify generar listas de reproducción personalizadas basadas en los gustos musicales de los propietarios, el tipo de animal y su carácter", explicó el gigante de la música en línea en un comunicado.

"Por ejemplo, un perro enérgico podría obtener una lista de reproducción con canciones movidas y un gato temeroso podría preferir tempos más lentos", explicó.

Did you know 69% of pet owners sing to their pets? TBH, we’re not that surprised. These stats are barking good. 🐶 #SpotifyPets https://t.co/k2XmzrUlch

— Spotify News (@SpotifyNews) January 15, 2020