El taxi aéreo de Uber llegará a Ecuador en el 2023

Está previsto que la compañía estadounidense, Uber, inicie con las demostraciones del vuelo de un taxi aéreo este 2020, donde el prototipo podrá llevar pasajeros en el área urbana de Ecuador para 2023.

La misión de este taxi aéreo de Uber es que se dinamicen las comunidades urbanas y que las personas puedan ahorrar tiempo en movilización.

Además se confirmó que el fabricante que ayudará a embalsamar el modelo de taxi en el país será la empresa Hyundai para así dar el nombre a "Uber Air Taxis".

Hyundai brindará la capacidad de fabricación a escala automotriz y un historial de vehículos eléctricos. Mientras que Uber aportará la logística para que el servicio pueda operar.



