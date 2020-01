¿Qué tal jugaste PlayStation 4? está listo el resumen y te enseñamos cómo verlo

PlayStation 4 por fin deja ver a sus usuarios cuál es su resumen del año. Esta opción no se pudo encontrar a finales del 2019, sin embargo ya está habilitada en el PS4.

A partir de enero de 2020, ya se pudo encontrar la forma de ver un resumen de todas las jugadas en la consola. De ese modo, los usuarios tienen la facilidad de conocer cuáles fueron sus mejores movimientos.

Primero que nada debes saber que hay algunos países a los que no les deja ver su resumen. Otra de las razones por las que puede haber una restricción es si has jugado menos de 10 horas. En caso de que no te dejara a ti, te saldrá una notificación de error. A continuación, te contamos cómo acceder a esta opción.

Primero vas a ingresar a la página web de Sony, mira aquí el link. Una vez adentro, deberás introducir el tu cuenta y clave que registras en la consola.

Después de haber accedido a la cuenta, se mostrará una pantalla con una notificación. Esta dirá que tu resumen está ya disponible. Tabién puede salir que no está listo aun.







En caso de salir favorecido, habrá un botón azul con el nombre de usuario. Ahí se puede acceder a todo el resumen de tu año en juegos.

De ese modo conocerás cuántos juegos has practicado durante el año y cuáles usaste más. Además, se tre mostrará las horas de juego y otros detalles más.

