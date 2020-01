¡Lo captaron en fotos! Revelan que el sol brilla con muchos colores y no solo amarillo

El satélite de observación dinámica de la NASA capturó fotos del sol. Las imágenes fueron realizadas el 1 de enero desde diferentes longitudes de onda.

Según la Agencia Espacial Estadounidense, el sol brilla con muchos colores diferentes. Pero solo podemos ver el color amarillo a simple vista. El satélite, con filtros adecuados, puede ver las otras variaciones.

En las redes sociales de la entidad, se difundieron las impresionantes imágenes. "Hoy, nuestro satélite del Observatorio de Dinámica Solar capturó estas imágenes de nuestra estrella más cercana. En diferentes longitudes de onda. Descubra cómo esto nos ayuda a comprender las causas de la variabilidad solar y sus impactos en la Tierra, señalaron.

Además, la entidad amplió la información sobre los colores con los que brilla el sol:

“New year. New me.” — the Sun. ☀️

Today, our Solar Dynamics Observatory satellite captured these images of our closest star in different wavelengths. Discover how this helps us understand the causes of solar variability and its impacts on Earth: https://t.co/mCdMu9NH8l pic.twitter.com/S2EeGjgqlL

— NASA (@NASA) January 1, 2020