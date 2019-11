¡Llegaron a su fin! Estas son las películas de Netflix que desaparecerán el 01 de enero

Si eres uno de los fans de Netflix y además, te encanta que cada mes la plataforma de streaming renueve sus películas y series. Entonces seguro entenderás, que para que esto suceda, es necesario desechar algunas de las listas de reproducción.

Es por esto, que ahora les presentamos las series y películas que no continuarán más en la plataforma, a partir de enero del 2020. Así que pon mucha atención al listado, porque si entre estas encuentras alguna que te guste y no has visto, es mejor que lo hagas de inmediato.

Netflix

¡Las que se van!

Aunque son muchas las películas y series que han salido de Netflix, por lo general en el futuro logran volver. Todo depende de la audiencia y el número de reproducciones que haya alcanzando durante su estadía en la plataforma.

Netflix

Ya que con la liberación de ese espacio, es posible continuar renovando sus listas de reproducción mes a mes. Así que toma lista, porque estas serán las películas y series que no continuarán más en Netflix, a partir del 01 de enero.

Desechadas para adultos

Netflix

Series

Uno: 'The Good Wife'

Dos: 'My little lover'

Tres: 'Too late'

Cuatro: National Treasure'

Cinco: 'National Treasure 2'

Seis: 'UFOs: The Best Evidence Ever (Caught on tape)'

Siete:'The Boy'

Ocho:'We are the Wave'

Nueve: 'Breaking the Magicians Code'

Diez: 'Bears'

Once: 'Now You see Me'

Doce: 'Now You see Me 2'

Películas

'Ghostbusters'

'Rodeo & Juliet'

'How the Grinch Stole Christmas'

'Bunks'

'Le sel de la terre'

'King George'

'Merry Kissmas'

'Stretch and Bobbito: Radio that changed lives'

Beyond Bollywood'

'The Spirit of Christmas'

How Sarah Got Her Wings'

'Equals'

'Bruce Almighty'

'Masaan'

'Genesis' (El libro de Génesis)

'Resident Evil'

'Backtrack'

'Court'

'Cinderella Man'

'Crazy Stupid Love'

'The Handmaiden'

'Dear John'

'The Shallows'

Documentales

'Newtown'

'Alien Autopsy: Fact or Fiction'

'Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon'

¿Y para los más pequeños del hogar?

Para los más pequeños de la casa también hay malas noticias. Ya que muchos de sus series y películas favoritas también serán eliminadas, a partir del 01 de enero.

Estas son las películas y series que no se verán más en la sección infantil de la plataforma:

Series Infantiles

Netflix

'Phineas y Ferb'

'Digimon Fusion'

'Star Wars'

'Raven's Home'

'Bizaardvark'

'Teamo Supremo'

'Doc McStuffins' (La doctora juguetes)

Sofia the First: Once upon a Princess'

'Andi Mack'

'Pokemon: The Series XYZ' (Pokemon)

'The Emperor's New Groove' (Las locuras del Emperador)

Películas Infantiles

Netflix

'The Santa Clause 2' (Santa Clause)

'The Santa Clause 3' (Santa Clause)

'Fishtronaut'

'Invencible'

'Breaking the Magicians Code'

'The Muppet Christmas Carol' (Los Muppets)

'The Angry Birds Movie'

'A Christmas Carol' (La navidad de Carol)

'The Princess Diaries' (El Diario de una princesa)

'Violetta en Concierto' (Violeta en concierto)

A Dogwalker's Christmas'

'The Nightmare Before Christmas'

'Frozen: Nother Lights' (Frozen)

'Soy Luna en Concierto'

'How the Grinch Stole Christmas' (El Grinch)

Relacionado