Pick N’ Save una app para encontrar promociones en Ecuador las 24 horas

Pick N’ Save es una aplicación para encontrar miles de descuentos y promociones de tus marcas favoritas. Fue desarrollada por emprendedores ecuatorianos.

Juan Francisco Rekalde, General Manager de Pick N’ Save cuenta cómo nació esta idea. “Yo he sido toda la vida empleado privado en Marketing y he pensado que todas las mar- cas nos matamos por hacer promociones. Hay una saturación. Cuando quieres una promo, ya no sabes dónde la viste y por ahí arrancó la idea".



Publicidad