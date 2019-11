¿Podría dejar de funcionar tu iPhone 5, este próximo 03 de noviembre?

Desde algunos días un rumor invadió algunas páginas de Internet, en las que se hablaba de la posibilidad que tiene el iPhone 5 de dejar de funcionar, este próximo 03 de noviembre. Pero la actualización iOS 10.3.4. podría salvarlo.

Así que si aún no has actualizado tu celular e instalado esta versión, debes empezar a hacerlo y dejar de ignorar los mensajes de advertencia que te ha enviado tu celular y las has ignorado por completo.

Ahora les compartimos qué otros iPhone también dejarían de operar y los pasos que debes seguir si quieres continuar disfrutando de tu celular.

No más iPHone 5

Los avisos de la nueva actualización iOS 10.3.4 ha sido una de las alertas más importantes de iPhone para sus usuarios en este año. Y gracias a sus mensajes de actualización, la compañía ha confirmado que a partir del 03 de noviembre del 2019, los teléfonos sin esta actualización desaparecerán por completo.

Y no podrán ser utilizados ni en computadoras (PC o Mac), muchos menos sus programas como: iCloud, App Store, el correo electrónico personal.

Motivos del fin del funcionamiento

Además de la versión 5, otros equipos también entrarían a la lista de disfuncionales de no haberse actualizado el sistema. Las razones por las que dejarían de funcionar los celulares sin actualización es porque la marca debe corregir un problema interno, con el posicionamiento de Geologial Position System (GPS), que no permite que los equipos puedan determinar su ubicación, además de datos básicos como: fecha, hora y zona horaria.

Y al no tener ninguno de estos datos correctos empiezan a ser afectadas aplicaciones, ya descargadas, y las nuevas. Además de la 'App Store', 'iCloud' y 'Safari' (todos dependientes de esta información).

Otro teléfonos que se sumarán al fin de su funcionamiento

Uno: iPhone 4s

Dos: iPads de tercera generación

Tres: iPads de cuarta generación

Cuatro: Ipads Mini

Quinto: Ipads 2.

Pasos para no perder el sistema operativo de tu celular

Por otra parte, si aun consideras que tu celular de estas generaciones no deberían salir de funcionamiento, lo primero que debes hacer es iniciar la actualización del Software, a través de estos pasos.

Primero: Ingresa en tu celular a la opción 'Configuración'.

Segundo: Ve hasta 'General'.

Tercero: Accede a 'Actualización de Software'.

Cuarto: Escoge la opción 'Instalar'. (Que ya debe estar disponible en tu celular)

Quinto: Deberás seguir algunos pasos antes de la actualización, a los que deberás dale acceso para que continúe con el proceso.

Al finalizar este procedimiento es muy importante que te asegures de que la actualización se realizó de forma correcta. Ya que de lo contrario, a las 11h59 del 02 de noviembre será la última vez que tu equipo sea tu medio de comunicación con los demás y la Web.

Así puedes asegurar que todo haya salido 'a pedir de boca':

Ingresa a 'Configuración Escoge la opción 'General' Accede a 'Información' Y ve a 'Versión del Software

Si en la información lees la versión 10.3.4. o superior entonces ya puedes seguir disfrutando de tu iPhone, por algún tiempo más.

