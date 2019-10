Así sabrás quién guardó tu número en WhatsApp sin que te des cuenta

WhatsApp siempre está generando polémicas entre sus curiosos usuarios. Pues los problemas surgen m´+as cuando la gente tiene intriga sobre las filtraciones de seguridad u otros detallitos.

Pues quién no ha tenido más de una vez la intriga de saber si algún ex, enemigo o amigo con el que ya no te llevas. Pues te traemos unos pasos para que veas cómo saber quién te ha agregado a sus contactos y te espía sin que te des cuenta.

Internet

Primero debes abrir el menú de los tres puntos en la aplicación.

Luego se debe seleccionar nueva Difusión.

Así podrías enviarle un mensaje a todas las personas que te tienen añadido.

En esa lista habrán algunos números que no tienes guardados en tu agenda. Estos te aparecerás sin nombre. ¡Pues bingo! Es ahí donde verás quienes te tienen agregado sin que sean tus contactos.

Ahora podrías con esos números ir a buscarlos en Facebook y descubrir quiénes son.

