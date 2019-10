La función para impedir que te metan en grupos de WhatsApp indeseados

Una nueva función impedirá que te metan en grupos de WhatsApp indeseados ¿Te ha pasado? Pues la solución llegó con el objetivo de proteger la privacidad los usuarios.

En abril, la app anunció que trabajaba en una versión beta para dicha función. Pero durante estos meses se ha probado en India.

Es así como en las próximas semanas se irá implementando en otros países. De esta forma, el usuario no tendrá que aceptar ser añadido en un grupo indeseado y después tener que salirse.

Además, esta función evitará que a cada momento lleguen notificaciones de grupos en los que no se quiere estar.

Por su lado, el portal WABetainfo informó que para poder disfrutar de dicha función hay que actualizar la versión de WhatsApp ."A las actualizaciones beta 2.19.110.20 de iOS y 2.19.298 de Android, para recibir la activación de la configuración de Privacidad del grupo".

✅ WhatsApp is rolling out the group privacy settings, including blacklist!https://t.co/i9fntn7SbA

Give me feedback on Twitter if the feature is enabled for you, if you are using iOS or Android, beta or stable release, where you are from etc.. 😀

