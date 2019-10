Se revelan nuevos detalles de la próxima función de WhatsApp

WhatsApp continúa trabajando en la próxima función de tema oscuro. Recientemente, se han publicado nuevos detalles sobre la función.

Según la información del portal especializado WABetaInfo, las noticias ahora están disponibles en una versión beta para el sistema operativo Android.

Como se reveló, el tema oscuro usará un tono nocturno azulado y también habrá una opción predeterminada del sistema para configurar automáticamente el tema.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.294: what's new?

WhatsApp continues to work on the Dark Theme: in this beta they worked on the part of Stickers and Emoji Background Selectors (under development).https://t.co/lBeQpsQJly

NOTE: The Dark Theme will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 14, 2019