La prueba infalible para saber si te bloquearon en WhatsApp

Seguramente te intriga saber si te bloquearon en WhatsApp. Aunque tal vez conozcas algunos trucos para ello, hay uno infalible y te contaremos en esta nota.

Recuerda que la app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo tiene muchas opciones de privacidad. Esto significa que alguien puede fácilmente ocultar sus datos: foto de perfil, última hora de conexión y confirmación de lectura.

Así que no basta con que no le llegue un mensaje (check azul). Tan solo basta con que no lo puedas añadir a un grupo para darte cuenta si alguien te bloqueó en WhatsApp.

Para saber definitivamente si alguien te bloqueó, pues solo debes añadirlo a un grupo. Si lo logras pues no lo ha hecho. Pero si te aparece un aviso que no es posible, evidentemente sí lo hizo.

Definitivamente esta era la confirmación que hacía falta para saber si te han bloqueado en la app.

Por otro lado, el portal WabetaInfo reveló que pronto se implementará una función para discernir quién puede agregar a una persona a un chat de grupo.

Es decir, la nueva función de la aplicación permitirá gestionar qué contactos pueden hacer ingresar a alguien más a un grupo pronto estará disponible.

