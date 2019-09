Free Fire: Los mejores trucos para triunfar en todas las arenas

El gran evento de Free Fire, “Noche Sangrienta” se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre. Esta modalidad estará disponible en Diamond Royale por los próximos 10 días y se podrá obtener intercambiando diamantes en la máquina.

Pero si no posees los requisitos necesarios para lograr acceder a este campo, entonces te dejamos algunos trucos que te salvarán para escalar posiciones en otras arenas. No serán los típicos consejos de moverse cautelosamente, no llamar la atención, botiquines y recoger setas (hongos).

Free Fire / Garena

Utilizar objetos como fogatas, llamar AirDrops, mapa del tesoro, token del tesoro, caja de armadura, caja de suministros, bolsillo y escanear son primordiales para tener mayor ventaja sobre tus rivales.

Usar un personaje con mayores habilidades es primordial, sea rapidez o puntería, esto permite que tengas mayor oportunidad de cosechar kills. Si quieres dar tiros en la cabeza, te recomendamos practicar con Preciso de mira y control total. Usa un retroceso de armas para atinar directo a la cabeza de tu oponente.

Va a sonar una tendencia suicida, pero debes caer a las zonas más pobladas para entablar un ataque mayor y poder progresar en el juego. Esto también te asegura que encuentran mejores armas y de la misma manera puedas defenderte mejor.

¿Qué se esconde detrás del mejor jugador de Fortnite? Desde el 2017 el juego desarrollado por Epic Games se a embolsado miles de millones de dólares y sus usuarios crecen a diario.

Un buen truco para esto es no abrir el paracaídas tras tirarte del avión. Ya que este se abre automáticamente, tu caída será más rápida y así ganarás tiempo.

Te puede interesar