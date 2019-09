¿Qué series se podrán ver en Apple TV+?

Ayer, Apple puso fecha de salida al mercado de su nuevo servicio de suscripción de televisión: Apple TV+. Estará disponible desde el 1 de noviembre de 2019. Esto se anunció durante el evento de presentación de los nuevos iPhone 11.

El servicio de televisión por suscripción de Apple costará 4,99 dólares al mes y cuando se compre un iPhone, Mac o iPad se tendrá un año de suscripción gratuito.

Apple TV+, anunciado en marzo y con el que se venía especulando en la industria desde hace años, es un servicio de contenidos originales de televisión en streaming pensado para competir de tú a tú con compañías como Netflix, Disney, Hulu o Amazon.

Además de adentrarse en el mundo de los contenidos propios, una de las novedades significativas de Apple TV+ es que estará disponible en televisores y aparatos de reconocidas marcas.

Series

Al momento de su lanzamiento Apple TV+ contará con las siguientes series, documentales y películas originales:

"See": Es una serie de ciencia ficción protagonizada por Jason Momoa y Alfre Woodard.

"The Morning Show": Serie dramática protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

"Dickinson": Esta es una serie de humor negro que explora la sociedad y la familia a través de la perspectiva de la poeta rebelde, Emily Dickinson.

"For All Mankind". La serie de Ronald D. Moore, reconocido por crear Battlestar Galactica, explora un universo alternativo donde la carrera espacial nunca terminó.

"Helpsters": Para niños, esta serie es de los creadores de "Plaza Sésamo" y es protagonizada por un niño y un grupo de monstruos.

"Snoopy in Space": Basada en los personajes de Charles M. Schulz, la serie muestra cómo los televidentes acompañan a Snoopy en su viaje por cumplir su sueño de ser astronauta.

"Ghostwriter": Es un remake de la clásica serie de mediados de los 90. Sigue a cuatro niños que son ayudados por un espectro con una afición a la literatura.

"The Elephant Queen": Es un documental que sigue a una matriarca de una manada de elefantes en un épico viaje por la vida.

"Oprah Winfrey" : En el espacio, la famosa presentadora entrevista a escritores y presenta proyectos para realizar cambios positivos al mundo.

Luego estarán disponibles

Luego se espera el lanzamiento de: "Servant" (thriller), "Truth Be Told" (serie). "Little America" (serie) "The Banker" (película) y "Hala" (película).

Con información de EFE y comercio.pe.

