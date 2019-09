Sigue en vivo el Apple Event 2019 que se desarrolla este martes

¿Será que se viene el iPhone 11? Pues este modelo se podría estar presentando en el Apple Event 2019. El evento mundial te podría revelar esto y muchas sorpresas más este martes 10 de septiembre.

Los rumores sobre el nuevo iPhone 11 no han parado. Incluso se han revelado algunos datos que cómo será el dispositivo. Pero finalmente, se podrá conocer toda la verdad sobre las sorpresas que se vienen. Porque hasta se hablaba de filtraciones de otros modelos con 4 cámaras de la gran empresa. El tradicional evento se celebra todos los septiembre de cada año.

A los 10:00(tiempo local de Estados Unidos) inicia el evento. El director de Apple, Tim Cook, estará en el escenario principal del Steve Jobs Teather en Apple Park en Cupertino, California. En esta gala se presentarán las nuevas generaciones de sus smartphones, gadgets y sistemas operativos. Además, se podrá conocer los precios de los dispositivos.

It's coming soon. Tap ❤️ below to get reminders and news around the #AppleEvent. Watch it live on September 10 at 10 a.m. PDT on https://t.co/yLa2e4Xr2R pic.twitter.com/Pq6OFGH88p

— Apple (@Apple) September 4, 2019