WhatsApp prepara una nueva función de voz ¡Fabulosa!

A través de Internet, ya se empiezan a compartir publicaciones que hablan sobre la nueva función de WhatsApp para los mensajes de voz. Estos se utilizan para enviar mensajes a otros usuarios de la app.

Dentro de poco, 'los amantes' de las notas de voz podrán escuchar directamente desde el panel de notificaciones las notas que lleguen a su móvil sin necesidad de abrir la aplicación, como hasta ahora se debe hacer para escuchar cada audio.

Así lo informó el portal WABetaInfo a través de su cuenta en Twitter, hace algunos días.

Hasta el momento la utilidad de mensajería de voz, ha permitido la inmediatez entre la comunicación de un usuario con otro, o un grupo con otro.

Para poder escuchar los audios, es necesario abrir cada uno de los chats de la aplicación en donde haya notas de voz por escuchar. Sin embargo, dentro de poco la aplicación empezará a enviar notificaciones 'Push' y una vista previa que te permitirán reproducir directamente cada audio.

WABetaInfo también publicó que esta característica, que podría venir en la próxima actualización de iOS 13, que podría estar disponible en los próximos meses.

I leave this here.

Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS.

It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019